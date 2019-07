Bodenproben vom Mond aus UdSSR-Zeiten: Neue Untersuchungen bis zu Atom-Niveau

Fachleute vom Institut für Geochemie und analytische Chemie bei der Russischen Akademie der Wissenschaften haben neue Untersuchungen der Bodenproben vom Mond durchgeführt und dabei „Staubteilchen“ bis hin zum Atomgitter analysiert. Dies berichtet der Direktor des Instituts, Jewgeni Sljuta, in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Novosti.

„Während dieser 50 Jahre hat sich die Untersuchungsapparatur grundsätzlich verändert. Wir haben heute neue moderne elektronische Mikroskope, die es uns ermöglichen, selbst ein einziges etwa 100 Mikron großes Teilchen der Bodenproben buchstäblich bis zum Niveau des Atomgitters zu untersuchen“, sagte Sljuta.

Untersuchungen fortgesetzt

Dem Forscher zufolge werden die Untersuchungen fortgesetzt. Die Hälfte der durch die UdSSR (326 Gramm) und durch die USA (391 Kilogramm) transportierten Bodenproben vom Mond hatten die Forscher gar nicht angerührt.

„Von Anfang an haben wir und Amerikaner beschlossen, dass für die Forschung nur die Hälfte des vorhandenen Mondbodens genutzt wird, die andere Hälfte soll den nächsten Generationen für die Forschung zur Verfügung stehen“, sagte Sljuta.

50. Jahrestag weltweit gefeiert

Am Samstag wird weltweit der 50. Jahrestag des Ausstiegs der Erdbewohner auf dem Mond gefeiert. Die Nasa-Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin waren am 20. Juli 1969 im Mondmodul des Raumschiffes „Apollo-11“ auf der Oberfläche des Mondes gelandet. Armstrong hatte als erster Erdbewohner am 21. Juli 1969 die Mondoberfläche betreten.

