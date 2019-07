US-Soldat in Kuwait gestorben

Das US-Verteidigungsministerium hat am Samstag den Tod eines amerikanischer Soldaten in Kuwait bestätigt.

Sergeant William Edward Friese aus Rockport im westlichen Virginia sei am Donnerstag in Camp Buehring in Kuwait bei einem Zwischenfall gestorben, der nicht mit Kampfhandlungen verbunden gewesen sei. „Zu dem Fall wird ermittelt“, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung des Pentagons.

Nach Angaben der Behörde hatte der 30-Jährige an der Operation „Inherent Resolve“ teilgenommen, die die US-geführte Koalition gegen die Terrormiliz „Islamischer Staat“* im Irak und in Syrien führt.

*„Islamischer Staat“ – in Russland verbotene Terrorvereinigung

