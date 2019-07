Hongkonger Polizei startet Sonderaktionen in Protest-Stadtvierteln

Am Sonntag sind zehntausende Demonstranten in Hongkong zur dritten großen Protestaktion innerhalb der letzten Monate auf die Straße gegangen. Sie begannen ihren Marsch vom Victoria Park etwa um 15:30 Uhr Ortszeit. Die Aktion war mit den Behörden abgestimmt worden, doch die Polizei forderte, die Route aus Sicherheitsgründen zu kürzen. Die Demonstranten haben sich jedoch nicht an die abgestimmte Route gehalten und angefangen, die Hauptstraßen der Stadt zu blockieren.

Operation zur Beseitigung von Sperren

„Heute Nachmittag, nachdem der Demonstrationszug seinen Endpunkt im Bezirk Wan Chai erreicht hatte, setzten einige Teilnehmer ihre Bewegung in Richtung Westbezirk fort, blockierten dabei die Straßen und verübten Vandalismus in Bezug auf Fahrzeuge und die Außenwände von Gebäuden. Im Zusammenhang mit der Gewalteskalation“, heißt es in einer Erklärung, die auf der Webseite der Polizei veröffentlicht wurde.

Die Polizei appellierte an die Einwohner der Stadt, Reisen in diese Bezirke zu vermeiden, und an die Marschteilnehmer – den Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln möglichst schnell zu verlassen.

Eskalation

Die gekürzte Route sah vor, dass die Protestler nicht an dem Hauptquartier der Polizei vorbeimarschieren, da es sich bereits zweimal in Belagerung befand, und auch das Viertel mit den Regierungsgebäuden sowie das Parlamentsgebäude im Bezirk der Admiralität meiden würden. Die Demonstranten umringten das Gebäude der Polizei-Hauptverwaltung von Hongkong erneut,. Darüber hinaus sollen die Marschteilnehmer das Schild am Kanzleigebäude der Zentralregierung von China in der Sonderverwaltungszone Hongkong bekritzelt und die Linsen der Videoüberwachungskameras mit Farbe besprüht haben. Zudem sollen die Protestler die Offiziere in den Fenstern, die das Geschehen fotografierten, mit Lasern geblendet haben.

