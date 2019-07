Bewaffneter libyscher Kampfjet landet auf Autobahn in Tunesien - Fotos

Ein libysches Militärflugzeug ist am Montag auf einer Autobahn im Süden Tunesiens gelandet. Der Pilot ist zur Klärung der Umstände des Vorfalls festgenommen worden. Dies meldet der arabische Satelliten-TV-Sender „Al-Arabiya“.

Laut den vorliegenden Informationen ist der Flieger mit vollständigem Raketenkampfsatz aus unbekannten Gründen in den tunesischen Luftraum eingedrungen und auf einer Autobahn im Süden Tunesiens gelandet. Die Untersuchungsbeamten ermitteln, wem das Flugzeug gehört: der Libyschen Nationalarmee von Khalifa Haftar oder den Kräften der Regierung der Nationalen Einheit in Tripolis.

ألقت قوات الأمن التونسية القبض على قائد الطائرة التي اخترقت أجواء #تونس كما أظهرت الصور المتداولة أن الطائرة وهي من نوع "سوخوي"، كانت محمّلة بالصواريخ https://t.co/CZITKoUwag #العربية — العربية (@AlArabiya) 22 июля 2019 г.

​Offensive zur "Befreiung von Terroristen" und Gegenoperation "Vulkan des Zorns"

Nach Gaddafis Sturz und Ermordung

Der Oberbefehlshaber der östlichen Libyschen Nationalarmee (LNA), Khalifa Haftar, hatte am 4. April seinen Kräften befohlen, eine Offensive auf Tripolis zur „Befreiung von Terroristen“ zu starten . Die der Regierung der Nationalen Einheit in Tripolis treuen Kampfformierungen hatten den Beginn einer Gegenoperation „Vulkan des Zorns“ angekündigt. Im Ergebnis der über drei Monate andauernden Kämpfe bei Tripolis seien nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fast 1050 Menschen getötet, mehr als 5500 verletzt worden.

Nach dem Sturz und der Ermordung des libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi im Jahr 2011 hat Libyen praktisch aufgehört, als ein einheitlicher Staat zu existieren. Heute herrscht im Land Biarchie. Im Osten tagt das vom Volk gewählte Parlament, und im Westen - in der Hauptstadt Tripolis - regiert die mit Unterstützung der Uno und der Europäischen Union gebildete Regierung der Nationalen Einheit mit Fayez Sarradsch an der Spitze. Die Behörden des Ostteils des Landes agieren unabhängig von Tripolis und kooperieren mit der Libyschen Nationalarmee.

