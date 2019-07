Aus „Citroën“ wird „Zitrön“ – Zum 100. Geburtstag ein Geschenk an die Deutschen

Zum 100. Jahrestag hat sich der Autohersteller Citroën was ganz besonderes einfallen lassen. Da für viele Deutsche der Name Citroën ein Zungenbrecher ist, möchten sie den Deutschen einen Gefallen tun und ändern ihren Namen in „Zitrön“. Ein lustiger Clip im Dokumentarfilm-Stil zeigt, welche Auswirkungen die Umbenennung haben kann.

Am Montagmorgen twittert Citroën Deutschland „Das Ende einer Ära in Deutschland“ und erklärt, dass das Unternehmen nach 100 Jahren einen neuen Weg einschlagen will. Aus der Automarke Citroën wird in Deutschland ab sofort Zitrön.

Den Grund für die Umbenennung erfährt man in einem Videoclip, den Citroën zum Jubiläum teilt: Kunden hätten den Namen bisher nicht aussprechen können und würden aus „Schamgefühl“ zur Konkurrenz wechseln. Seit einem Jahrhundert würden sich Bürger und Bürgerinnen hierzulande an diesem Namen versuchen. Das soll nun ein Ende haben: In dem Werbefilm sieht man, welche Folgen die Umbenennung für den Autohändler hat und welches Missvergnügen er anfangs verspürt, da ihm Änderungen solcher Art nicht willkommen sind. Im Laufe des Clips ändert der Händler seine Meinung bezüglich des neuen Namens und merkt, dass auch er Citroën nie richtig aussprechen konnte.

Was für ein riesen Tag für uns! Nach 100 Jahren gehen wir einen Weg, der für uns nie vorstellbar war - aber sehr aufregend ist.



Erfahrt in diesem Video endlich mehr über unsere Umbennung und unsere Beweggründe dafür. #zitrön #InspiredByYou #Inspiredbygermans pic.twitter.com/9UIcqQQpI9 — CITROËN Deutschland (@CITROEN_DE) 22. Juli 2019

​Auf der deutschen Internetseite des Autoherstellers findet man die Ankündigung zur Umbenennung und zudem die neu firmierten Modelle wie den „Zitrön Berlingo“.

Für Aufmerksamkeit sorgt der Marketing-Gag allemal. In den Twitter-Trends lag der Hashtag #Zitrön am Montag auf Platz eins.

​Auch andere Unternehmen gehen auf den Gag ein und twittern Abwandlungen ihres Firmennamens, wie Generali-DE („Dschenerali“ statt „Generali“), die ihr Beileid verkünden, da auch ihr Firmenname für so manche ein Zungenbrecher ist.

Ob nun Ha & Äm oder Äitssch & Ähm - eigentlich egal, denn wir sprechen die Sprache der Mode und damit sind doch alle vertraut. Übrigens findet ihr auch #Zitrön🍋 Prints bei uns - gerade total angesagt! #JackeWieHose — H&M Customer Service (@hm_custserv) 23. Juli 2019

​Andere Twitter-User steigen mit ein und twittern lustige Bemerkungen mit dem Hashtag #Zitrön.

Die E-Flotte läuft bestimmt bald unter dem Namen Zitrön-e. #Zitrön — Maik (@MiklNite) 22. Juli 2019

​ankis/tm