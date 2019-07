Rosselló tritt zurück, Tuberkulosefall in Chemnitz, Russland unterstützt Kuba

Rosselló tritt zurück; mehr Militärausgaben bedeuten auch mehr Entwicklungshilfe; Lawrow versichert Kuba Unterstützung gegen USA; Tuberkulosefall an Chemnitzer Grundschule; Tausende stranden am Amsterdamer Flughafen

Rosselló tritt zurück

Nach Massenprotesten auf der Karibik-Insel Puerto Rico hat der umstrittene Gouverneur Rosselló seinen Rücktritt angekündigt. Er werde zum 2. August sein Amt niederlegen, teilte er in der Nacht mit. Zuvor hatte Rosselló einen solchen Schritt noch abgelehnt und sich lediglich bereit erklärt, nicht mehr zu kandidieren. Der Regierungschef steht wegen privater Chat-Nachrichten in der Kritik, die an die Öffentlichkeit gelangt sind. In den vergangenen Tagen sind Hunderttausende Puertoricaner auf die Straße gegangen und haben den Rücktritt Rossellós gefordert.

Mehr Militärausgaben bedeuten auch mehr Entwicklungshilfe

Lawrow versichert Kuba Unterstützung gegen USA

Der kommissarische Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, mahnt für den Fall höherer Militärausgaben auch entsprechend mehr Geld für die Entwicklungszusammenarbeit an. Man habe im Koalitionsvertrag eine klare Koppelung festgelegt, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er wisse auch gar nicht, ob die Verteidigungsministerin erklären könne, wofür sie letztlich mehr Geld brauche. Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck wies im RND darauf hin, dass sich die Bundesregierung dazu verpflichtet habe, die Entwicklungshilfe auf 0,7 Prozent aufzustocken, ohne sich daran zu halten.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Kuba angesichts der verschärften US-Sanktionen gegen die sozialistische Karibikinsel die Unterstützung Moskaus zugesichert. Man werde Kuba weiter bei wirtschaftlichen Vorhaben unterstützen, die es der Wirtschaft des Landes erlauben, auswärtigen Attacken besser zu widerstehen, sagte Lawrow nach einem Treffen mit seinem kubanischen Amtskollegen Bruno Rodríguez in Havanna.

Tuberkulosefall an Chemnitzer Grundschule

Eine Lehrkraft an einer Chemnitzer Grundschule ist an Tuberkulose erkrankt. Wie die Stadt mitteilte, wurde die Krankheit vor kurzem festgestellt. Der Patient oder die Patientin sei im Krankenhaus. Das Gesundheitsamt kläre nun gemeinsam mit Schul- und Jugendamt, ob sich weitere Menschen angesteckt hätten. Bei der Zahl der Tuberkulosefälle in Deutschland geht der Trend weiter nach oben. Das habe auch mit der Zuwanderung zu tun, sagte Lena Fiebig vom Robert Koch Institut in Berlin.

Tausende stranden am Amsterdamer Flughafen

Tankprobleme haben den Flugverkehr am Amsterdamer Flughafen Schiphol ernsthaft behindert. Erst nach mehreren Stunden konnten die ersten Flugzeuge am späten Abend wieder aufgetankt werden und abfliegen. Durch die Probleme bei einer externen Firma waren rund 30.000 Passagiere gestrandet.

