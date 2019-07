Musks Raumschiff-Prototyp „Starhopper“ absolviert erstmals erfolgreichen Testflug – Video

Die Testrakete hob in der Nacht zu Freitag erstmals erfolgreich vom Testgelände in Boca Chica (US-Bundesstaat Texas) ab. Der mit dem Raptor-Triebwerk beförderte Protyp schwebte in einer Höhe von etwa 20 Metern und landete dann wieder. Musk veröffentlichte entsprechende Drohnenaufnahmen auf Twitter und schrieb dazu:

„Der Flug des Starhoppers war erfolgreich. Wassertürme können fliegen, Haha!”

Starhopper flight successful. Water towers *can* fly haha!! — e^👁🥧 (@elonmusk) 26 июля 2019 г.

In ein bis zwei Wochen soll ein weiterer Test mit einer geplanten Flughöhe von 200 Metern erfolgen.

Musk verriet im Juli in einem Interview mit dem US-Magazin „Time“, er gehe davon aus, dass eine unbemannte SpaceX-Mission bis 2021 dazu in der Lage sei, auf dem Mond zu landen.

jeg/ae