Hitze lässt nicht nach: DWD bestätigt neuen Temperaturrekord von 42,6 Grad

Ein DWD-Sprecher erklärte am Freitag, der am Donnerstag gemessene Wert sei korrekt.

Die 42 Grad-Marke sei somit erstmals seit Beginn der schriftlichen Aufzeichnungen in Deutschland geknackt.

„Das war eine Pulverisierung der bisherigen Rekorde“, so DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Dieser Wert müsse aber noch überprüft werden.

Der bisherige deutsche Allzeitrekord von 2015 war bereits am Mittwoch gebrochen worden. Im unterfränkischenwurden damalsfestgestellt. Am Mittwoch wurden im nordrhein-westfälischen40,5 Grad gemessen. Allerdings überdauerte der Rekord nicht einmal einen Tag. Am Donnerstag stiegen die Temperaturen an 25 Messstationen auf 40 Grad oder mehr. An 15 Stationen wurden höhere Werte als in Kitzingen registriert. Darüber hinaus wurden in sechs Bundesländern neue Höchstwerte erreicht.

In Niedersachsen soll am Freitag das Atomkraftwerk Grohnde wegen der steigenden Wesertemperatur voraussichtlich abgeschaltet werden.

Für das Flusswasser werde die kritische Temperaturgrenze von 26 Grad erwartet, teilte eine Sprecherin des niedersächsischen Umweltministeriums am Donnerstag mit. Zum Schutz des Ökosystems der Weser dürfe dann kein wärmeres Wasser mehr in den Fluss geleitet werden.

