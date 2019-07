Stuttgart: Erste „Fridays-for-Future“-Demo an Flughafen - Video

Am Stuttgarter Flughafen haben am Freitag mehrere Hundert Klimaaktivisten gegen umweltschädliches Fliegen demonstriert. Es handelt sich laut den Veranstaltern um die erste Demonstration von „Fridays for Future“ an einem deutschen Flughafen überhaupt. Das Ziel ist es, den Reisenden ein schlechtes Gewissen zu machen.