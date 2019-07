Badevergnügen als Infektionsfalle mit tödlichen Folgen

Wie die Website heute.at schreibt, hatte sich der Amerikaner in dem künstlich angelegten See „Fantasy Lake Water Park“ mit „hirnfressenden Amöben“ infiziert. Beim Schwimmen dürfte er auch mit dem Kopf untergetaucht sein, wobei schädliche Mikroorganismen in seine Nase gelangt sein sollen. Von dort aus konnten sie direkt in sein Gehirn gelangen und das Zellgewebe zerstören, heißt es.

Parasiten fraßen sich durch Hirnzellen

Wie die Gesundheitsbehörde von North Carolina (NCDHHS) am Donnerstag mitteilte, seien parasitäre Einzeller vom Typ Naegleria fowleri in die Nase des 59-Jährigen und von da aus weiter in sein Gehirn gelangt. Nach Angaben der Seuchenschutzbehörde CDC finden sich diese Parasiten vorrangig im aufgewärmten, seichten Wasser von Seen, Flüssen und Schwimmbecken und können nur über die Nase in das Gehirn eindringen.

Die Infektion löst Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit und Erbrechen aus und führt innerhalb einer Woche zu einer eitrigen Hirnhautentzündung, die durch eine Versteifung der Nackenmuskulatur, durch Anfälle und Koma gekennzeichnet ist. Die Krankheit endet fast immer tödlich.

ls/mt