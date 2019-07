Polnischer Radprofi sorgt mit Foto seiner Beine bei Instagram für Aufsehen

Auf dem Foto sind die von Muskeln und Venen durchzogenen Beine des Sportlers zu sehen.

„Ich trete den zweiten Teil der Saison an. Die Beine sind bereit, der Kopf anscheinend auch. Es bleibt nur übrig, Spaß zu bekommen. Und ein gutes Ergebnis wird nicht lange auf sich warten lassen“, schrieb Tomasz Marczynski unter dem Foto.

Indes äußerten die User ihr Erstaunen über das Foto. „Tomasz hat offenbar vergessen, die Haut auf die Muskeln und Sehnen anzuziehen“, kommentierte ein Internetnutzer.

„Was ist das? Sollte man damit nicht zum Arzt gehen?“, schrieb ein anderer User.

Der 35-jährige Tomasz Marczynski nimmt nicht an dieser Saison der Tour de France teil. Der Sportler befindet sich in Spanien zur medizinischen Rehabilitation und will in der zweiten Hälfte der Saison zurückkehren.

Zuvor hatte Marczynski zwei Etappen der spanischen Rundfahrt für Radprofis „Vuelta“ gewonnen.

Die 106. Tour de France findet vom 6. bis 28. Juli in Belgien und Frankreich statt. Der Grand Depart ist zum zweiten Mal nach 1958 in Brüssel. Die Rundfahrt endet traditionell mit der 21. Etappe auf der Avenue des Champs-Élysées in Paris.

ns/mt