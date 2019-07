Zum Abfangen von Raketen im Weltraum: Israel testet in Alaska Hetz-3-Komplex

Hetz-3 werde von beiden Ländern entwickelt, um die israelische Raketenabwehr zu stärken, die ihrerseits allen potenziellen Bedrohungen – von selbst gebauten Geschossen aus Munitionslagern der palästinensischen Terrorkämpfer bis hin zu iranischen ballistischen Raketen mit nicht konventionellen Sprengköpfen – effektiv entgegenwirken soll.

„Flugtests ... haben die Fähigkeit demonstriert, exoatmosphärische Ziele in großer Höhe abzufangen ... Die Tests wurden in Alaska durchgeführt, um Möglichkeiten zu prüfen, die man in Israel nicht testen kann“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verteidigungsministeriums.

Der israelische Ministerpräsident und Verteidigungsminister, Benjamin Netanjahu, hat betont, dass der Erfolg der Tests „alle Vorstellungen übertraf“.

„Hetz-3 hat ballistische Raketen außerhalb der Atmosphäre in vorher nicht gesehenen Höhen und Geschwindigkeiten abgefangen. Die Ausführung war perfekt – jedes Mal punktgenau“, sagte er.

„Heute ist Israel in der Lage, ballistischen Raketen entgegenzuwirken, die aus dem Iran oder von einem anderen Ort aus auf uns abgefeuert werden können. Dies ist eine enorme Leistung in Bezug auf die Sicherheit unseres Staates“, fuhr Netanjahu fort.

Die Tests sollen in den letzten Wochen stattgefunden und sich aus drei „durchbrechenden geheimen“ Stufen zusammengesetzt haben. Bei dem Schießen soll das US-Radar AN-TPY 2 zum Einsatz gekommen sein – es habe die Austauschbarkeit alliierter Waffensysteme bewiesen.

Die israelischen Raketenabwehrkräfte verfügen bereits über Patriot- und Hetz-Komplexe früherer Versionen, die für den Kampf gegen die iranischen Shíhab-Raketen und die syrischen Skad-Raketenkomplexe vorgesehen sind.

sm/ae