Verheerende Waldbrände in Sibirien aus dem All gezeigt - Video

Demnach sind diese Brände aus dem All zu sehen. Die Organisation teilte eine Animationsgrafik, die den Zeitraum vom 18. bis 26. Juli umfasst.
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Прямо сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит территория по площади сравнимая с Бельгией. Более 90% площади пожаров приходится на так называемые зоны контроля – отдалённые лесные территории, где закон разрешает пожары не тушить, а лишь наблюдать за ними. Пока государственные службы откладывают активное и масштабное тушение, огонь набирает силу и опустошает Сибирь и Дальний Восток. Эти пожары видны даже из космоса. Посмотрите на гиф-анимацию, которая охватывает период с 18 по 26 июля. Отчётливо видно не только пламя, но и дым: по данным космоснимков, сегодня он повернул на восток, но опасность для жителей сибирских городов по-прежнему сохраняется. Нужны срочные действия: 1. Направить дополнительные силы на борьбу с лесными пожарами в горящие регионы. 2. Обеспечить непрерывный мониторинг состояния воздуха в городах, затянутых шлейфом дыма от сибирских пожаров. При необходимости - вводить режим «чёрного неба». 3. Сократить зоны контроля лесных пожаров, где пожары можно не тушить. Помогите спасти Сибирь от огня и дыма! Подпишите петицию: https://act.gp/2yk1wo4 (+ активная ссылка в сторис) Следите за темой #СпаситеСибирь Делитесь информацией с друзьями! #потушитепожарывсибири #putoutsiberianwildfires
Zuvor hatte die russische Raumfahrtagentur Roskosmos Aufnahmen von den Waldbränden veröffentlicht. Die Fotos zeigen die Waldbrände im Autonomen Kreis der Tschuktschen, in der Region Kamtschatka, im Gebiet Magadan, in der Teilrepublik Sacha (Jakutien), in der Teilrepublik Burjatien, im Gebiet Irkutsk, in den Regionen Krasnojarsk und Transbaikalien.
Wie russische Wissenschaftler berichteten, haben Starkregen in Sibirien die brandgefährliche Situation in der Region nicht mildern können.
ns/mt
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