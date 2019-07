Verheerende Waldbrände in Sibirien aus dem All gezeigt - Video

Die Fläche der zurzeit in Sibirien und im russischen Fernen Osten tobenden verheerenden Waldbrände ist nach Angaben der Organisation Greenpeace Russlands mit Belgien vergleichbar. Darüber schreibt das Portal pogoda.mail.ru am Sonntag.

Demnach sind diese Brände aus dem All zu sehen. Die Organisation teilte eine Animationsgrafik, die den Zeitraum vom 18. bis 26. Juli umfasst.

Zuvor hatte die russische Raumfahrtagentur Roskosmos Aufnahmen von den Waldbränden veröffentlicht. Die Fotos zeigen die Waldbrände im Autonomen Kreis der Tschuktschen, in der Region Kamtschatka, im Gebiet Magadan, in der Teilrepublik Sacha (Jakutien), in der Teilrepublik Burjatien, im Gebiet Irkutsk, in den Regionen Krasnojarsk und Transbaikalien.

© Foto: Roskosmos Waldbrände in Russland

Wie russische Wissenschaftler berichteten, haben Starkregen in Sibirien die brandgefährliche Situation in der Region nicht mildern können.

ns/mt