Derweil in Finnland: Auch Rentiere wollen ans Strandbad – Foto

Aus der 62.000-Einwohner-Stadt Rovaniemi in Finnland sind an diesem Wochenende Fotos gekommen, die in der Tat staunen lassen. Zwei Rentiere liegen da gemütlich an einem Strand in der Sonne. 28 Grad habe es in der Hauptstadt von Lappland gegeben, vermeldet der Severe Weather Report.

Im Hintergrund sieht man dabei zahlreiche Menschen – weder Mensch noch Tier lassen sich offensichtlich voneinander ablenken oder stören.

Das Foto der Rentiere am Badestrand:

Reindeers chilling in very warm weather +28 °C in Rovaniemi, Lapland Finland today, July 27th. Source: @yleFI, thanks to Lilli Nikunen for the report! pic.twitter.com/U1SLrUSKcP — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 27. Juli 2019

Bei dieser Hitze hat eben jeder gleiche Wünsche – ab zum kühlen Wasser.

In der Tat herrschen derzeit in Nordeuropa vielerorts unglaubliche Temperaturen.

So wurden 35,6 Grad aus Norwegen gemeldet – das ist ein Hitzerekord in diesem Land. 32 Grad hat es in Teilen Finnlands gegeben.

ng/mt