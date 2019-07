Am Sonntagabend wird in der russischen Hauptstadt des Nordens Sankt Petersburg zu Ehren des Tages der Marine ein feierliches Feuerwerk veranstaltet.

Zuvor haben in sieben Städten Russlands Paraden stattgefunden, an denen mehr als 200 Schiffe und über 15.000 Marinesoldaten teilgenommen haben. Der russische Präsident Wladimir Putin wohnte der Hauptparade in Sankt Petersburg bei und hielt eine Ansprache vor Tausenden Gästen und Zuschauern.

isch/