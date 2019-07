All-Inclusive-Urlaub: Bären nehmen Bad auf Kamtschatka – Video

„Das Tal der Geysire im Kronozki-Naturreservat ist eine einzigartige Natur-Sehenswürdigkeit für die Menschen - für die Bären ist es jedoch ein echter Spa-Kurort“, so die Mitarbeiter. Dort gibt es Seen mit Thermalwasser, Wasserkessel und saftiges Gras, - also alles, was „für eine vollwertige Bären-Erholung notwendig ist“.

Das Kronozki-Naturreservat liegt auf der Kamtschatka-Halbinsel im nordöstlichen Russland. Es befindet sich an der Ostküste der Halbinsel und bedeckt eine Fläche von mehr als 11.000 Quadratkilometern.

ak/ip