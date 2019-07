Lada Vesta in Europa doch anders als in Russland? Russisches Fachportal enthüllt Details

Die Autos der Lada Vesta-Familie sind weiterhin unbestrittene Marktführer auf dem russischen Automobilmarkt. Dabei wird der Lada Vesta auch in Europa bei einer durchaus guten Nachfrage verkauft. Wie unterscheidet sich aber der Lada Vesta in Russland von der europäischen Version desselben Modells? Das russische Fachportal „daily-motor“ klärt auf.

Demnach musste der russische Automobilhersteller AvtoVAZ den Lada Vesta zunächst an die modernen europäischen Umweltstandards anpassen, um das Auto in Europa auf den Markt bringen zu können. Dabei handele es sich um den Einbau eines modernisierten Katalysators und die Aktualisierung der Firmware der Motorsteuergeräte, heißt es im Beitrag.

Darüber hinaus müsse die europäische Vesta-Version auch modernen Sicherheitsstandards entsprechen. Dies bedeute wiederum, dass derer Ausstattung um Sicherheitsgurtsensoren und Reifendrucksensoren ergänzt werden musste, was für die russische Spezifikation dieses Modells nicht einmal vorgesehen sei.

Was die Qualität des Materials anbetreffe, aus dem der Lada Vesta für Russland und Europa hergestellt werde, so sei sie dieselbe. Der einzige Unterschied zwischen den Autos in der Russischen Föderation und denen in der EU bestehe in einer größeren Auswahl an Optionen für den Markt der Alten Welt.

Übrigens würden auch die Preise für diese beiden Versionen von Lada Vesta erheblich variieren. Beispielsweise müsse man für das Auto mit der Basisausstattung in Deutschland mindestens 12.000 Euro zahlen, während in Russland die Startversion dieses Modells über 8.000 Euro koste.

Allerdings sei darauf hinzuweisen, dass die einfachste Ausstattung des Lada Vesta in Europa zusätzliche Airbags, einen Tempomat, ein Multifunktionslenkrad und die bereits erwähnten obligatorischen Sicherheitssysteme umfassen würde.

