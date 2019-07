Terrorbekämpfung: 17 Anschläge seit Jahresanfang in Russland verhindert

In Russland sind seit dem Jahresanfang 17 Terroranschläge verhindert worden. Das sagte der Erste Stellvertreter des Generalstaatsanwaltes Russlands, Alexander Buksman, in einer Sitzung des Kollegiums der Behörde, in der das Fazit über die im ersten Halbjahr 2019 geleistete Arbeit gezogen wurde.