„Mustang“ am Himmel: Flug eines US-Raritätsjägers gefilmt – Video

Der weltweit einzige noch fliegende Prototyp des zweimotorigen Langstreckenbegleitjagdflugzeuges XP-82 Twin Mustang ist am Sonntag auf der Luftfahrtschau Airventure in der Stadt Oshkosh im US-Bundesstaat Wisconsin in die Luft aufgestiegen. Darüber schreibt die Online-Ausgabe der Zeitung „Rossijskaja gaseta“.