Was das gesündeste Dessert ist – Diätärzte stellen fest

„Wenn wir von natürlichem Eis sprechen, bei dessen Zubereitung natürliche Produkte gebraucht wurden - wie Milch oder Sahne, so ist darin die Aminosäure Tryptophan präsent, die für die Synthese von Serotonin, dem Glückhormon, nötig ist“, erläuterte die Diätärztin.

Torte, Schokolade oder Eis?

Die Ärztin präzisierte, dass, wenn man das Eis mit Torte oder Schokolade vergleiche, es besser sei, Eis zu wählen. Dies betreffe vor allem diejenigen, die ihr Gewicht kontrollieren. Die Fachärztin erinnerte daran, dass sich der Kaloriengehalt verschiedener Eissorten voneinander unterscheide. Nach dem Zuckergehalt gebe es praktisch keine Unterschiede, aber nach der Fettmenge – doch, da das Milcheis etwa zehn Gramm Fett, das Sahneeis und Plombier dagegen 15 bis 20 Gramm Fett enthalten kann.

Auf Zusammensetzung acht geben

Die Diätärztin wies darauf hin, dass in einem Stück Torte oder Kuchen im Durchschnitt 25 bis 30 Gramm Fett enthalten seien, was dreimal so viel sei wie im Milcheis und daher auch den dreifachen Kaloriengehalt im Vergleich zum Milcheis bedeute.

Die Ärztin unterstrich, dass es sich bei der Wahl von Eis lohne, auf seine Zusammensetzung acht zu geben. So sei außer Milch und Sahne der Gehalt einer geringen Menge von Butter, Zucker, Obstsaft zulässig. Indes seien solche Bestandteile wie Pflanzenfett, Emulgatoren und Dichtungsmittel unerwünscht.

ek/mt