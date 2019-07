Rammstein gesteht russischen Fans Liebe...auf Russisch

„Россия, мы любим тебя!”, schrieb Rammstein auf Russisch in den Kommentaren zum Foto des Konzerts im Moskauer Station „Luschniki“ am Montag.

Ins Deutsche übersetzt: „Russland, wir lieben dich“

Den entsprechenden Beitrag postete die Band auf ihrem offiziellen Account im Instagram.

Ein weiteres Rammstein-Konzert in Russland findet am 2. August im Stadion „Gazprom Arena“ in St. Petersburg statt.

Die Europa-Tournee der Rockband hatte am 27. Mai in Gelsenkirchen begonnen. In Berlin, Prag, Bern, Dresden, Kopenhagen, Rotterdam ist Rammstein bereits aufgetreten. Für den August sind Konzerte in Wien, Riga, Oslo und anderen Städten geplant.

ns/mt/sna