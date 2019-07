Brutaler Mord an russischer Bloggerin: Verdächtiger gesteht Tat

Die Festnahme hatte ebenfalls das Innenministerium am Vortag verkündet. Nun tauchten Details zum Verhör des Verdächtigen auf:

„Sie hat mich mehrmals beschimpft, mich in meiner sexuellen Würde erniedrigt und meine Finanzmöglichkeiten kleingeredet. Ich hielt das nicht aus und fügte ihr fünf Messerstiche in Hals und Brust zu“, sagte der Festgenommene.

Ihm zufolge tötete er die Frau am 26. Juli; er bereut seine Tat und ist zur Kooperation mit den Ermittlern bereit.

Am 27. Juli war in Moskau die Leiche einer jungen Frau, die Messerstichen in der Brust aufwies, in einem Reisekoffer entdeckt worden. Bei dem Todesopfer geht es Medienberichten zufolge um eine 24 Jahre alte Bloggerin.

ak/ae/sna