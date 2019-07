Kuriose Kunstaktion: Gemeinsames Wippen am US-mexikanischen Grenzzaun – Video

Ein symbolträchtiges Kunstprojekt an der Grenze zwischen den USA und Mexiko sorgt weltweit für Aufsehen. Für die Aktion wurden an einem Grenzzaun drei Wippen angebracht, deren Enden jeweils in beide Länder ragen. Durch die Wippen würden Kinder und Erwachsene auf beiden Seiten der Grenze auf bedeutende Weise verbunden, so die Initiatoren.