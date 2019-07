Die Leichen von drei deutschen Touristen sind am Valdez-Gletscher im US-Bundesstaat Alaska entdeckt worden. Das berichtet die Zeitung „Anchorage Daily News“ unter Berufung auf Ortsbehörden.

Ein Reiseführer fand zwei Leichen in einem See unweit des Gletschers vor. Die dritte Leiche lag auf einer Eisscholle. Es handelt sich um ein älteres Ehepaar und einen 62-jährigen Mann. Alle hatten Schwimmwesten an. Die Todesursache ist noch nicht bekannt. Anzeichen eines gewaltsamen Todes gab es nicht.

Der See am Valdez-Gletscher gilt als beliebter Erholungsort für Kajak-Sportler und im Winter für Wanderer.

am/