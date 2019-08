Leonardo DiCaprio besorgt über tobende Waldbrände in Sibirien

Am Mittwoch machte Leonardo DiCaprio seine Instagram-Leser auf das Problem der aktuellen Rauch- und Feuerverbreitung in Sibirien sowie in Grönland und auf Alaska aufmerksam. Er re-postete einen Kurzfilm von „The Guardian“ und schrieb darunter einen Kommentar, der in Russland herzliche Zustimmung fand.

„Der Polarkreis leidet unter einer beispiellosen Anzahl von Waldbränden – ein weiteres Anzeichen der Klimakrise. Riesige Flammen in Grönland, Sibirien und Alaska erzeugen Rauchwolken, die vom Weltraum zu sehen sind. Die Weltorganisation für Meteorologie meldete, dass diese Brände in einem Monat so viel CO2 ausstoßen wie ganz Schweden in einem Jahr.“, schrieb DiCaprio.

Der Beitrag erhält Beifall in Russland. „Leo, mein Bruder, recht so!“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar.

Die Nutzerin „gufssister“ drückte dem Schauspieler ihren herzlichen Dank aus und „annetshest“ war angenehm überrascht: „Sogar Leo steht unserem Problem nicht gleichgültig gegenüber.“

Wie der erste Stellvertreter des russischen Zivilschutzministers, Alexander Tschuprijan, am Montag mitteilte, sind schon fast drei Millionen Hektar ostsibirische Taiga von Flammen erfasst. Die eingesetzten Rettungsmannschaften haben bisher 500 Brandherde registriert, deren Fläche sich immer mehr ausweite.

