Wetter in Berlin: Neue heftige Gewitter am Donnerstag erwartet

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt am Donnerstag vor schweren Unwettern in der Bundeshauptstadt. Erwartet werden demnach Gewitter mit Starkregen und Hagel.

Nach einem relativ heißen Juli wird das Wetter in Berlin und Brandenburg im August etwas wechselhafter.

Wie schon der Mittwoch soll nun auch der Donnerstag in der Bundeshaupstadt recht ungemütlich werden, so der Deutsche Wetterdienst. Denn laut den Prognosen werden am Nachmittag heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel erwartet. In der Nacht soll sich das Wetter beruhigen. Die Temperaturen würden im Tagesverlauf von etwa 26 Grad auf 16 bis 12 Grad abkühlen.

Bereits am vergangenen Mittwoch hatten starke Regenfälle der Berliner Feuerwehr schwer zu schaffen gemacht, die zeitweilig vorsorglich den Ausnahmezustand ausrief.

Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge gab es insgesamt 116 wetterbedingte Einsätze in der Hauptstadt. Vollgelaufene Keller, umgekippte Bäume sowie überflutete Straßenkreuzungen und Unterführungen waren die Folgen des Unwetters.

awm/ae