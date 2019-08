Verrostete Tarnkappen-Schicht: Was hat diesen F-22-Kampfjet so übel zugerichtet? – Foto

Die Beschädigungen im oberen Bereich der Flugzeugnase seien bei der Flugveranstaltung „EAA AirVenture Oshkosh“, die letzte Woche im US-Bundesstaat Wisconsin stattfand, bemerkt worden.

These images of an F-22 Raptor's crumbling radar absorbent skin are fascinating: https://t.co/cmfeo9Tckf — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) 31. Juli 2019

​Derzeit tauschen Spezialisten ihre Vermutungen dazu aus, was die Beschädigungen verursacht hatte. Sie gehen davon aus, so das Fachportal The Drive, dass der Grund beispielsweise der Sand sein könnte, der im Nahen Osten oft bei sehr hohen Geschwindigkeiten auf das Kampfflugzeug aufprallt. Eine andere mögliche Ursache könnte das Fliegen in feuchten Gebieten oder der Aufenthalt in salziger Seeluft sein, die eine beschleunigte Korrosion zur Folge hat.

Aus dem Artikel geht hervor, dass nicht nur die Außenschicht, sondern auch die darunter liegende spezielle radarabsorbierende Beschichtung beschädigt sei. Die radarabsorbierende Beschichtung dient bei den Tarnkappenflugzeugen dazu, die vom Jet ausgestoßenen oder reflektierten Emissionen zu reduzieren und damit seine Ortung zu erschweren.

Dem Beitrag zufolge soll die Wartung der Stealth-Beschichtung in eine der kostspieligsten Ausgabenkategorien fallen. Denn der Flug eines F-22-Jets ist mit Kosten von etwa 60.000 Dollar pro Stunde extrem teuer.

