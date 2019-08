Nur wenige Tage nach der tödlichen Gleis-Attacke am Frankfurter Hauptbahnhof erfolgt ein erneuter großer Polizeieinsatz an dem zentralen Drehkreuz der Bahn.

Die Polizei erklärte, es laufe ein Einsatz im Bereich der Düsseldorfer Straße im Norden des Hauptbahnhofes. „Wir sind mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort”, teilte das Polizeipräsidium bei Twitter mit. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich rund um den Hauptbahnhof zu meiden.

„Personen hatten sich in einer Bank am Bahnhof Frankfurt unerlaubt Zugriff auf Schließfächer verschafft und Alarm ausgelöst”, so die Polizei. Auf der Flucht sei es zu einer Schussabgabe durch die Polizei gekommen. Bislang konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden, hieß es. Die Sperrung des Hauptbahnhofs sei aufgehoben worden, der Zugverkehr werde wieder aufgenommen, teilte die Deutsche Bahn mit. Es könne allerdings zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

​Es habe vermutlich einen Raubüberfall auf eine Sparkasse gegeben, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Dabei sei es zu einer Flucht der Täter in den Hauptbahnhof gekommen. Daher sei der Zugverkehr eingestellt worden.

​Polizisten rangen nach Augenzeugenberichten auf der Südseite des Bahnhofes einen Mann nieder und fesselten ihn. Auch Spezialeinsatzkräfte waren im Einsatz.

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums sagte, ein Hinweis auf einen Raubüberfall sei bei der Polizei eingegangen. Was sich daraus entwickelt habe, werde ermittelt.

Die Bahn erklärte, es komme zu Verspätungen, Umleitungen und Zugausfällen.

„Wir versuchen, Ersatzhalte in Frankfurt Süd einzurichten”, erklärte die Bahn.

Die Polizei teilte mit, die gesperrten Bereiche würden so früh wie möglich wieder freigegeben.

​Damit ist der Frankfurter Hauptbahnhof schon zum zweiten Mal binnen weniger Tage der Schauplatz eines größeren Polizeieinsatzes. Am Montag hatte dort ein 40-Jähriger eine Mutter und ihren achtjährigen Sohn vor einen einfahrenden Zug gestoßen. Während die Mutter sich retten konnte, wurde der Junge von dem ICE überrollt und getötet. Ein in der Schweiz lebender Eritreer wurde als mutmaßlicher Täter festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.

Die Situation im Bahnhof selbst war am Freitagnachmittag ruhig, von Panik war keine Spur. Per Lautsprecherdurchsagen wurden die Reisenden informiert, dass es wegen eines Polizeieinsatzes zu Verzögerungen komme. Auch auf der Südseite des Bahnhofsgebäudes waren Polizeibeamte zu sehen. Auf den Verkehr des dortigen Fernbusbahnhofes hatte der Einsatz zunächst keine Auswirkung.

