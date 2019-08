Enkelin von Robert F. Kennedy stirbt an Überdosis – Medien

Die junge Saoirse Kennedy Hill, die Tochter von Courtney Kennedy Hill und Paul Michael Hill, starb im Alter von 22 Jahren. Sie wurde am Donnerstag aus Hyannis Port, dem Sommerhaus ihrer Familie, ins Krankenhaus gebracht und dort für tot erklärt, hieß es.

„Mit dem Verlust unserer geliebten Saoirse ist es in unseren Herzen dunkel geworden. Ihr Leben war voller Hoffnung, Zuversicht und Liebe“, berichten „The New York Times“ unter Verweis auf den engen Familienkreis.

„Die Welt heute ist ein bisschen weniger schön“, teilte Ethel Kennedy, die 91-jährige Witwe von Robert F. Kennedy und Großmutter von Saoirse, der Zeitung am Donnerstag mit.

Sadly, Robert F. Kennedy's granddaughter, 22, found dead after overdose, battle with depression #SaoirseKennedyHill Prayers to her family...💔 pic.twitter.com/iVTkK0lfzH — Jamison Twins 🌐 (@PSYCHICTWINS) 2 августа 2019 г.

​Saoirse Kennedy Hill soll an Depressionen gelitten haben, die „ihre Anfänge an der Mittelschule hatten“. Wie sie selbst in einer studentischen Zeitung in Deerfield Academy mitteilte, spürte sie dabei „tiefe Wellen der Traurigkeit, die sich wie schwere Feldsteine anfühlten“.

Der Tod von Saoirse Kennedy Hill ist keinesfalls die erste Tragödie in der Familie, die in ihrer Geschichte so viele Verluste hinnehmen musste, dass man von einer mysteriösen grimmigen Aura spricht.

Der ehemalige US-Präsident Kennedy sowie sein jüngere Bruder Senator Robert F. Kennedy sind beide Opfer von Attentaten geworden. Ihr Bruder Joseph P. Kennedy Jr. fiel im Zweiten Weltkrieg. Ihre Schwester Kathleen Cavendish kam bei einem Flugzeugunfall im Jahr 1948 ums Leben. Der Sohn des Präsidenten John F. Kennedy Jr. kam ebenfalls bei einem Flugzeugabsturz im Jahr 1948 zu Tode.

Der Onkel von Saoirse David Anthony Kennedy kämpfte mit Alkohol- und Drogenproblemen. 1984 wurde er in einem Hotel in Palm Beach tot aufgefunden.

2013 soll die sechszehnjährige Saoirse Kennedy Hill ein Posting im Internet ihrem Onkel gewidmet haben. Darin schrieb sie, dass er „ein herzensguter und milder Geist war, der mit unvorstellbaren Schwierigkeiten im Leben zu kämpfen hatte“. Dem fügte sie hinzu, dass sie bald ihren Großvater und Onkel Michael im Himmel treffen solle.

mg/ae