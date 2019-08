Explosionsserie in Bangkok: Polizei bestätigt Zusammenhang zwischen Detonationen

Die thailändische Polizei hat laut der Agentur Xinhua einen Zusammenhang zwischen mehreren Explosionen in Bangkok bestätigt.

Der Generalleutnant Sutthipong Wongpin gab demnach an, dass die insgesamt fünf Bombendetonationen miteinander verbunden seien. Weitere Angaben zu Einzelheiten des Vorfalls machte er allerdings nicht. Zuvor war von sieben Explosionen die Rede gewesen.

In Thailands Hauptstadt seien am Freitag kleine Sprengsätze an verschiedenen Orten hochgegangen, berichtete der Fernsehsender Nation TV.

Mindestens drei Menschen seien dabei verletzt worden.

Eine der Bomben detonierte am Nahverkehrsbahnhof Chong Nonsi im Geschäftsviertel Silom. Weitere Explosionen ereigneten sich nahe des Kongresszentrums im Hotel „Centara Grand“, wo sich die Außenminister der Asean-Staaten in dieser Woche treffen.

jeg/ae