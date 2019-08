Mindestens fünf Menschen sterben bei Busbrand in Türkei – Video

Bei einem Busbrand in der Türkei sind am Freitag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen, 15 Personen wurden verletzt, meldet die Zeitung Hurriyet.

Ein Reisebus, in dem sich 37 Personen befanden, ist in der türkischen Provinz Balıkesir im Westen des Landes in Brand geraten, heißt es in der Meldung.

#Balıkesir İvrindi'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangında ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. pic.twitter.com/1zFw9a91oG — Haberler (@Haberler) 2 августа 2019 г.

​Nach türkischen Behördenangaben hätte zunächst eine Kaffeemaschine im Bus Feuer gefangen, woraufhin der Fahrer den Bus gestoppt und die Insassen aufgefordert habe, das Transportmittel zu verlassen. Dabei sollen die Businsassen allerdings in Panik geraten sein, so dass es an dem Ausgang des Busses zum Gedränge gekommen wäre.

Kamil Koç firmasına ait otobüste yangın:



-2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi



- 10 numara yağ ve şoförün yangına rağmen yolcuları tahliye etmediği yola devam ettiği iddia ediliyor https://t.co/5rIg9yWWqP pic.twitter.com/eWLo76nF2Y — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) 2 августа 2019 г.

​„Unsere ursprüngliche Annahme lautet, dass fünf Menschen giftige Dämpfe eingeatmet und in dem Feuer umgekommen sind“, zitiert Hurriyet die Behörden.

Angaben von Rettungskräften zufolge befindet sich ein Kind unter den Todesopfern. Die Verletzten seien in die Krankenhäuser gebracht worden.

awm