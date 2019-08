Tausende Menschen wegen Gasleck in Mexiko evakuiert

Nach einem Gasleck im Zentrum von Mexiko sind Tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Mindestens 3000 Anwohner hätten in einer Notunterkunft Schutz gesucht, schrieb der Gouverneur des Bundesstaats México, Alfredo del Mazo, am Freitag auf Twitter.

„An diesem Morgen gab es ein Gasleck in Cactus-Guadalajara im Municipio Nextlalplan. Um die Sicherheit der Bewohner des Gebiets zu gewährleisten, haben wir mindestens 3000 Menschen evakuiert und in eine Notunterkunft gebracht”, so Alfredo del Mazo via Twitter.

Esta madrugada se suscitó una fuga de gas en el Poliducto Cactus- Guadalajara ubicado el Municipio de Nextlalpan. Para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona, hemos evacuado al menos a 3 mil personas y los trasladamos a un albergue temporal. — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) 2. August 2019​

Große weiße Wolke

In Videos war eine große weiße Wolke über der Ortschaft Nextalpan nördlich von Mexiko-Stadt zu sehen. Die Feuerwehr spritzte Wasser in die Wolke, um sie aufzulösen.

Se implementó el desalojo de unas dos mil de personas por una fuga de gas en el fraccionamiento Paseos del Valle, municipio Nextlalpan, Edomex, a un costado del Circuito Exterior Mexiquense, informó David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil #ExpresoDeLaMañana pic.twitter.com/4B6qYob9rF — FOROtv (@Foro_TV) 2. August 2019

​Offenbar war die Leitung, in der Flüssiggas und andere Treibstoffarten transportiert werden, illegal angezapft worden, wie der Leiter des Zivilschutzes, David León, im Fernsehsender Foro TV sagte. In Mexiko zapfen kriminelle Banden immer wieder Pipelines an, um Benzin zu stehlen. Bei der Explosion einer Leitung im Bundesstaat Hidalgo waren im Januar 135 Menschen ums Leben gekommen.

ai/dpa