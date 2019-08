Entwarnung nach Fäkalienfluss in Bodensee

Mehr als eine Woche nach der Verunreinigung mit Fäkalien und Abwasser in einem Teil des Bodensees haben die Behörden Entwarnung gegeben. Am Ufer bei Friedrichshafen-Manzell und Fischbach könnten die Menschen jetzt wieder baden, teilten die Stadt Friedrichshafen und das Landratsamt Bodenseekreis am Freitag mit.