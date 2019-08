„Vor dem Hintergrund der tragischen Notsituation mit Bränden in Sibirien habe ich der Russischen Föderation die Hilfe unserer Zivilschutzbehörde in Form von zwei Canadair-Flugzeugen angeboten. Wir hoffen, dass sich die Situation bald wieder normalisiert“, schrieb Conte in einem Twitter-Beitrag am Freitag.

A seguito della drammatica emergenza incendi tuttora in corso in Siberia, ho offerto alla Federazione Russa la collaborazione della nostra Protezione civile attraverso due velivoli Canadair, con la speranza che la situazione torni presto alla normalità — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 2 августа 2019 г.

Ob Russland auf das Angebot eingehen wird, ist noch unbekannt.

Am Flughafen Krasnojarsk wurde am Donnerstag eine Gruppierung von Militärflugzeugen für Löschflüge in betroffenen Gebieten nach Anordnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin formiert. Zehn Maschinen Il-76 und zehn Militärtransporthubschrauber sind dabei im Einsatz.

Aktuell sollen rund drei Millionen Hektar Wald in Flammen stehen. In den Regionen Irkutsk, Krasnojarsk sowie in mehreren Bezirken Burjatiens und Jakutiens haben die Behörden den Ausnahmezustand ausgerufen.

