Explosion auf Stützpunkt syrischer Luftwaffe in Homs fordert mehrere Tote – Sana

Ein technischer Fehler beim Transport abgelaufener Munition hat eine Explosion auf dem syrischen Luftwaffenstützpunkt Schairat verursacht, teilte am Samstag die Agentur Sana mit.

Der Vorfall hat sich demnach auf dem Stützpunkt der syrischen Luftwaffe im Osten der Provinz Homs ereignet. Dabei seien mehrere Militärs ums Leben gekommen.

„Bei einer Explosion auf dem Flugplatz Shairat starben mehrere Menschen infolge eines technischen Fehlers beim Transport von abgelaufener Munition”, hieß es.

Der Luftstützpunkt Schairat war im April 2017 von den USA angegriffen worden. Washington warf damals der syrischen Regierung vor, angeblich chemische Waffen in der Stadt Chan Schaichun der Provinz Idlib im Nordwesten des Landes eingesetzt zu haben. Seitens Washingtons lagen allerdingsvor. Jedoch verübten die Vereinigten Staaten einen Luftangriff auf Schairat. Mehrere Dutzend Tomahawk-Raketen wurden damals auf die syrische Luftwaffenbasis abgefeuert. Genau von dem Flugplatz hatten syrische Flugzeuge die Bodentruppen des Landes bei Kämpfen gegen die Terror-Miliz IS* in der Region Palmyra unterstützt.

*Terrororganisation, in Russland verboten

ai/ae/sna