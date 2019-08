Protestaktion gegen Polizeigewalt in Nantes: 34 Menschen festgenommen

Die französische Polizei hat mindestens 34 Menschen bei einer Kundgebung in der Stadt Nantes am Samstagnachmittag festgenommen. Diese wurde zum Gedenken an einen Ortsbewohner veranstaltet, der bei einem Polizeieinsatz ums Leben gekommen sein soll, berichtete der TV-Sender BFMTV unter Verweis auf die Präfektur.

Der 24 Jahre alte Steve Maia Caniço galt seit 21. Juni als vermisst. An dem Tag hatte er im Rahmen der Fête de la Musique ein Konzert besucht, das durch einen umstrittenen Polizeieinsatz beendet worden war. 14 Besucher waren während des Einsatzes in den Fluss Loire gefallen, wobei alle bis auf den 24-Jährigen gerettet werden konnten. Die Leiche des jungen Mannes wurde erst am 29. Juli in Nantes aus der Loire geborgen.

Die Tragödie bewegte die Öffentlichkeit und löste eine Protestwelle in Frankreich aus. Nach Angaben des TV-Senders demonstrierten am Samstag mehr als 1700 Menschen in Nantes gegen Polizeigewalt. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, mehrere Protestler schlugen Schaufenster ein und richteten daneben noch weitere Schäden an.

asch/ae