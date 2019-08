„Wir wären froh, Nato-Länder zu sehen“: Schoigu zu Internationalen Armeespielen

Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat erklärt, warum die Nato-Länder nicht an den Internationalen Armeespielen teilnehmen. Das mehrtägige Wettbewerbsprogramm wurde am Samstag in dem von russischen Streitkräften betriebenem Freizeitpark „Patriot“ westlich von Moskau feierlich eröffnet.