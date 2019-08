Syrien: Russische Militärs versorgen Ost-Ghuta-Bewohner mit humanitären Hilfsgütern

Vertreter des russischen Versöhnungszentrums in Syrien haben rund drei Tonnen humanitäre Hilfsgüter in die Ortschaft Beit Sawa in der Region Ost-Ghuta nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus gebracht.

Es handelt sich demnach um Nahrungsmittel-Pakete mit Reis, Tee, Mehl und Dosenmilch.

„Vor Beginn des Krieges lebten hier 11.000 Menschen. Die Stadt war fast leer, aber jetzt sind schon rund 7.000 Menschen zurückgekehrt. Wir bauen allmählich die Infrastruktur, vor allem die Schulen, wieder auf, damit die Kinder lernen können. Das Hauptproblem sind die vielen zerstörten Häuser“, sagte der Verwaltungschef von Beit Sawa gegenüber Journalisten.

Wie er weiter betonte, sei auch der Besuch russischer Militärärzte wichtig. Für viele Bewohner sei dies die einzige Möglichkeit, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Das ist bei weitem nicht die erste humanitäre Aktion des russischen Militärs in Vororten von Damaskus. So hatte das russische Versöhnungszentrum in Syrien im Mai über zwei Tonnen humanitäre Hilfe an die Bevölkerung der Ortschaft Misraba östlich von Damaskus geliefert.

Damaskus verkündete im Frühjahr 2018 die Rückeroberung von Ost-Ghuta, nachdem die Regierungstruppen im April desselben Jahres die Stadt Duma, die letzte Hochburg der Extremisten in diesem Gebiet, unter ihre Kontrolle gebracht hatten.

In den befreiten Vororten von Damaskus erfolgen zurzeit Wiederaufbau- und Minenräumungsarbeiten. Auch Infrastruktur und Straßen werden wiederhergestellt.

