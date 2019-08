Matteo Salvini schätzt Putin hoch ein und will Beziehungen zu Russland verbessern

Der italienische Vize-Premier und Innenminister Matteo Salvini, der an der Spitze der Partei „Lega Nord“ steht, hat sich über den russischen Präsidenten Wladimir Putin positiv geäußert und versprochen, die Beziehungen zu Moskau zu harmonisieren. Dies meldet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

„Putin ist ein großer Präsident. Und ich sage das, weil ich so denke, und nicht, weil man mich dafür bezahlt hat, wie einige Zeitungen behaupten“, erklärte Salvini am Samstagabend beim Feiertag der Partei „Lega Nord“ in der Kurortstadt Cervia.

Salvini, der für seine prorussische Position bekannt ist, hat sich mehrmals für die Aufhebung der Sanktionen gegen Moskau ausgesprochen. Im Juli hatte Salvini nach einem Abendessen, das vom italienischen Premier Giuseppe Conte für den in Italien und im Vatikan weilenden Wladimir Putin gegeben wurde, den russischen Staatschef einen jener Menschen genannt, die eine Spur in der Geschichte hinterlassen würden, und betont, dass Putin ein „einfacher Mensch“ sei.

