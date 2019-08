Japan kündigt Aufbau militärischer Raumfahrteinheit an – Medien

Demnach soll die neue Einheit von 70 Mann auf einem Luftwaffenstützpunkt der Selbstverteidigungskräfte westlich von Tokio stationiert werden. Der entsprechende Plan sei im Dezember 2018 erstellt worden.

„Die japanische Regierung arbeitet derzeit an einem Weltraum-Ortungssystem von der Erde aus, in dem ein hochempfindliches Radar und ein optisches Teleskop verwendet werden. Vermutlich wird es 2023 in Betrieb gehen“, heißt es in dem Beitrag.

Die Hauptaufgabe der neuen Einheit soll darin bestehen, mithilfe dieses Systems Weltraummüll, Bedrohungen durch Angriffe oder Störungen durch Satelliten anderer Länder zu überwachen.

Da es bei den japanischen Selbstverteidigungskräften keine derartigen Erfahrungen gebe, werde das Personal nach der Schaffung der militärischen Raumfahrtabteilung zur Ausbildung zum US-Militär und zur japanischen Weltraumbehörde JAXA geschickt.

Die USA planen, ihre eigenen Weltraumkräfte bis 2020 aufzubauen, also fast gleichzeitig mit Japan, daher sehe Tokio große Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit dem US-Militär im All, schreibt das Blatt.

pd/sb/sna