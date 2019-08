Hochwasser in Russland: Militär startet Desinfektion – Video

Angehörige des Militärbezirks Ost haben mit dem Desinfizieren der Bezirke in der Region Amur begonnen, die vom Hochwasser betroffen waren. Dies teilte am Montag der Pressedienst der Behörde mit.

Die entsprechende Arbeit wurde demnach bereits am Sonntag aufgenommen. Mit einem Desinfektionsstoff wurden bereits etwa zehn Kilometer Straßen behandelt, die zum Dorf Masanowo führen. In diesem Dorf wurden alle Straßen und circa 30 Wohnhäuser desinfiziert.

Im Netz tauchte ein entsprechendes Video auf:

Allein in Masanowo wurden 20 Soldaten des Militärbezirks Ost und zehn Sprühkraftwagen ARS-14KM eingesetzt. Weitere 30 Militärangehörige und 15 Fahrzeuge trafen im Dorf Uglowoje ein.

In der Region Amur war zuvor wegen Hochwasser der regionale Notstand verhängt worden. Überschwemmt sind nach wie vor 36 Ortschaften in 13 Bezirken der Region und in einem Stadtgebiet. Betroffen sind 92 Wohnhäuser, 835 Gehöfte und 350 Datschen-Grundstücke. Mehr als 2500 Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

