US-Mission im Golf, China warnt USA, Zuwanderung schlimmer als Klimawandel

Großbritannien für US-Mission im Persischen Golf

Großbritannien wird an der US-Mission „Sentinel” zum Schutz der internationalen Schifffahrt im Persischen Golf teilnehmen. Das teilte das britische Verteidigungsministerium in London mit. Die Briten sind der Meinung, dass der Schutz der Schiffe im Persischen Golf ohne die USA nicht machbar ist. Zunächst hatte Großbritannien eine europäische Mission vorgeschlagen, kurz vor dem Wechsel an der britischen Regierungsspitze. Der neue Premierminister Boris Johnson entschied sich dann aber für die US-Mission.

China warnt USA vor Stationierung von Mittelstreckenraketen

Nach der Auflösung des wichtigen INF-Abrüstungsvertrags für Atomwaffen hat China die USA vor der Stationierung von Mittelstreckenraketen in Asien gewarnt. China werde alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die nationalen Sicherheitsinteressen entschlossen zu verteidigen, teilte eine Sprecherin des Pekinger Außenministeriums heute mit.

Zuwanderung schlimmer als Klimawandel

Die Menschen in Europa machen sich einer Studie der EU-Kommission zufolge mehr Sorgen über die Zuwanderung als über die Klimakrise. Die repräsentative Umfrage zeigt, dass 34 Prozent der Europäer Einwanderung als größtes Problem betrachten. 22 Prozent der Bürger in der EU bereitet der Klimawandel Sorgen.

FDP-Politiker Kubicki springt Tönnies zur Seite

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat die Aussagen des Fleischfabrikanten und Schalke-Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies über Afrika als drastisch, aber zulässig und vielleicht auch notwendig bezeichnet. Kubicki, der auch Bundestagsvizepräsident ist, sagte, die Darstellungen von Tönnies seien vielleicht auch notwendig gewesen, um auf ein Riesendilemma der selbst ernannten Klimaaktivisten hinzuweisen. Wenn es nicht gelinge, das Bevölkerungswachstum in den Griff zu bekommen, und dies gehe nur über Bildung und wirtschaftliche Perspektive, könne man sich alle Überlegungen zum Erreichen der Weltklimaziele in die Haare schmieren.

14-jähriger wollte Mädchen vergewaltigen

Ein 14 Jahre alter Schüler aus dem Irak soll in einem Schwimmbad in München eine 13-jährige Bekannte in eine Umkleidekabine gelockt und sexuell missbraucht haben. Der Junge habe das Mädchen in die Kabine gelockt und diese von innen verriegelt, hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Anschließend habe er das Mädchen körperlich belästigt und von seinem Opfer Oralverkehr verlangt. Dazu sei es jedoch nicht gekommen. Gegen den Jungen wurde Haftbefehl erlassen. Der 14-Jährige werde als Intensivtäter geführt, sagte der Polizeisprecher.