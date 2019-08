Amok-Fahrt mit Gabelstapler „aus Liebeskummer“: Mindestens 100.000 Euro Schaden

Nach Medieninformationen hat ein 20 Jahre alter Mann in Süddeutschland einen Gabelstapler gestohlen, um danach in einer Amokfahrt Schäden in Höhe von etwa 100.000 Euro anzurichten. Zuvor kündigt er seine Tat bei der Polizei an. Diese spricht von „verunglückter Liebschaft“ als Motiv. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen den „Amok-Fahrer“.