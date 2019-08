Ein Toter und acht Verletzte bei Munitionsexplosionen in Sibirien

Bei Explosionen in einem militärischen Munitionsdepot in Krasnojarsk (Ostsibirien) ist am Montag ein Mensch ums Leben gekommen. Acht Menschen wurden dabei verletzt. Das teilte das Ermittlungskomitee Russlands am Dienstag mit.

Die Ermittlung hat ergeben, dass bei Be- und Entladearbeiten aus ungeklärten Gründen ein Feuer ausgebrochen war. Gleich nach dem Beginn der Löscharbeiten sei es zu unkontrollierten Munitionsexplosionen gekommen, hieß es.

Auf der Webseite des Ermittlungskomitees wird mitgeteilt, dass ein Mensch dabei ums Leben kam und acht Menschen zum Teil schwer verletzt wurden.

Das Munitionsdepot, in dem Pulvertreibsätze für Artilleriegeschosse gelagert waren, liegt am Standort eines Truppenteils im Bezirk Atschinsk. Über das Bezirksterritorium war am Montag der Ausnahmezustand verhängt worden, der am nächsten Tag aber aufgehoben wurde. Nach großangelegten Evakuierungen der nächstgelegenen Ortschaften war den Einwohnern am Dienstag erlaubt worden, wieder in ihre Häuser zurückzukehren.

Das Verteidigungsministerium teilte am Dienstag mit, dass das Feuer im Munitionsdepot gelöscht worden sei und die Geschossexplosionen aufgehört hätten.

