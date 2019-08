USA: Falcon 9 mit israelischem Kommunikationssatelliten gestartet – Video und Fotos

Die Rakete Falcon 9 des US-amerikanisches Raumfahrtunternehmens SpaceX mit dem israelischen Kommunikationssatelliten Amos-17 ist am Mittwoch um 01.24 Uhr MESZ vom Raketenstartgelände Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ins All geschickt worden. Das teilte das Unternehmen via Twitter mit.