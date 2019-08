Von Drohne aufgenommen: Hai schleicht sich an ahnungslosen Surfer heran – Video

Ein auf YouTube veröffentlichtes Video zeigt einen zwei Meter langen Grauen Sandhei, der sich an einen ahnungslosen Surfer heranschleicht. Doch konnte dieser aus dieser brenzligen Situation glücklich entkommen. Dies berichtet die britische Zeitung „Daly Mail“.

Mark Zucconi (53) hat den Hai am Avoca Beach in New South Wales (Australien) mit einer Drohne aufgenommen. Der Raubfisch schwamm langsam zwischen zwei Surfern und näherte sich einem von beiden zu. Dieser sah den Hai und schaffte es im letzten Moment, seine Beine aus dem Wasser zu holen, um nicht von dem großen Tier angegriffen zu werden.

Der Hai schwamm anschließend seelenruhig von dem erschrockenen Surfer weg.

Die 2,5 bis 3,2 Meter langen Grauen Sandhaie sind in den Subtropen heimisch. Sie gelten als nicht aggressiv, jedoch sind Fälle von Angriffen auf Menschen mit tödlichem Ausgang durchaus bekannt. Es wird vermutet, dass die Sandhaie in der Paarungszeit am gefährlichsten sind.

