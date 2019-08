Schweres Busunglück in Russland fordert Tote und Verletzte – Video

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend auf der Autobahn Noworossijsk-Kertsch. Infolge eines Frontalzusammenstoßes eines Reisebusses der Marke Hyundai mit einem Volkswagen Touareg stützten beide Fahrzeuge Medienberichten zufolge von einer Klippe 30 Meter in die Tiefe. In den beiden Wägen befanden sich insgesamt 47 Menschen. Drei Fahrgäste des Pkws, darunter zwei Kinder, verloren ihr Leben. Bereits 44 Menschen seien in Krankenhäuser eingeliefert worden.

Im Netz tauchte ein Video auf, das wenige Minuten nach der Tragödie aufgenommen wurde und die zahlreichen Einsatzfahrzeuge vor Ort zeigt:

Laut vorläufigen Angaben der russischen Ermittlungsbehörde konnte im Blut der beiden Fahrer kein Alkohol nachgewiesen werden. Laut Einheimischen ist es eine gefährliche Autobahnstrecke mit einer ungeregelten Straßenkreuzung.

ak/ae/sna