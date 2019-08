Flaschenpost aus Sowjetzeiten in Alaska entdeckt – Foto

Der Amerikaner Tyler Ivanoff postete ein Bild mit seinem Fund. Die mit 20. Juni 1969 datierte Botschaft wurde in russischer Sprache verfasst. In seinem Posting bat er um Hilfe beim Übersetzen.

Der Absender soll laut dem Brief in der „Russischen Flotte der Fernostschifffahrt“ im Basisschiff „Sulak“ tätig gewesen sein. Er übermittelte herzliche Grüße an den Empfänger dieses Schreibens und bat, die Besatzung des Schiffes über diesen Fund zu informieren.

„Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit, viele Lebensjahre und eine schöne Seefahrt“, heißt es im Brief.

Das Schiff „Sulak“ wurde 1966 in der japanischen Stadt Yokohama gebaut und 1992 stillgelegt.

ak/ae/sna