Nordwestrussland: Explosion in Militäreinheit – Tote und Verletzte

Bei einer Explosion in einer Militäreinheit in der russischen Oblast Archangelsk (Nordwesten des Landes) sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

„Auf einem Testgelände in der Oblast Archangelsk hat sich beim Prüfen einer flüssig-reaktiven Motoreinheit eine Explosion ereignet, wodurch das Produkt verbrannte. Infolge des Vorfalls auf dem Militärtestgelände bei Archangelsk sind sechs Vertreter des Verteidigungsministeriums und des Entwicklungsbetriebes verletzt worden”, hieß es später aus dem russischen Verteidigungsamt.

Zwei Menschen seien ums Leben gekommen. Laut dem Verteidigungsamt gab es bei dem Vorfall keine Emissionen von schädlichen Stoffen. Der Strahlungshintergrund sei im Normbereich.

Zuvor hat eine Quelle gegenüber der Agentur RIA Nowosti mitgeteilt, die Explosion habe sich in einer Militäreinheit 30 Kilometer von Sewerodwinsk (eine russische Stadt am Weißen Meer - Anm. d. Red.) entfernt ereignet. Nach vorläufigen Angaben habe es zwei Tote und 15 Verletzte gegeben.

Sewerodwinsk ist die zweitgrößte Stadt der Region und vor allem durch ihre Schiffswerften bekannt.

Zuvor war berichtet worden, dass ein heftiger Brand in einem Munitionslager in der russischen Region Krasnojarsk am Montag tobte. Großangelegte Einsätze sowie Evakuierungsmaßnahmen waren im Gange, teilte das Katastrophenschutzministerium mit. Einige Stunden nach dem Brandausbruch wurde auf dem Territorium des Gebiets Atschinsk, wo sich die betroffene Garnison befindet, der Notstand ausgerufen. Damals wurden mehr als 16.000 Personen evakuiert. Bei dem Vorfall gab es laut medien ein Todesopfer. 13 Menschen wurden verletzt.

