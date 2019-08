London: Unbekannter sticht auf Polizisten mit Machete ein

Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend. Der Polizeibeamte und sein Kollege hätten gegen Mitternacht versucht, einen Lieferwagen anzuhalten.

Der 56-jährige Fahrer raste zunächst davon, wurde aber von dem Polizeiauto eingeholt. Als der Mann aus dem Lieferwagen ausstieg, schlug er auf einen der beiden Polizisten mit einer Machete zu. Das Opfer soll Verletzungen am Kopf und an der Hand erlitten haben.

Der Polizist konnte sich mit einem Elektroschocker wehren, bis sein Kollege den Täter festnahm. Der verletzte Beamte wurde ins Royal-London-Krankenhaus gebracht. Der Zustand des Polizisten ist laut Scotland Yard „kritisch, aber stabil“.

Die britische Tageszeitung „The Sun“ veröffentlichte exklusive Aufnahmen von der Attacke.

Premierminister Boris Johnson sprach dem verletzten Polizisten sein Mitgefühl aus. „Mir zeigt dies auch, dass es von elementarer Bedeutung ist, in die Polizei zu investieren. Deshalb werden wir 20 000 zusätzliche Beamte einstellen und den Polizisten die rechtliche Ausstattung geben, um Messerkriminalität und andere Gewalttaten in Angriff zu nehmen“, so Johnson in einem Interview mit der BBC.

Angriffe mit Messern haben in Großbritannien stark zugenommen. Der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan erklärt den Anstieg der Zahl der Messerangriffe mit dem strikten Sparkurs der Konservativen (Tories), der laut Khan zur Abschottung bestimmter Bevölkerungsgruppen und steigender Armut beiträgt.

